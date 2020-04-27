Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adana Haberleri "Korona virüs" çizgi roman oldu

"Korona virüs" çizgi roman oldu

Adanalı Ressam Karikatürist Erbil Işın, dünya genelinde 200 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan korona virüsü çizdiği romanla anlattı. Işın, tamamlamak üzere olduğu “Korona virüs” adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor.'15 Temmuz' ve '15 Temmuz 2' çizgi romanlarını da çizen Erbil Işın (60), korona virüs nedeniyle evde kaldığı 1 ayda 32 sayfalık çizgi romanın 30 sayfasını hazırladı.1 hafta içerisinde çizgi romanı tamamlayacağını belirten Işın, evde kaldığı dönemde tarihe belge bırakmak amacıyla romanı çizmeye başladığını anlatarak, “Korona virüs

Giriş Tarihi: 27.4.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 09:00 ABONE OL
Korona virüs çizgi roman oldu
Adanalı Ressam Karikatürist Erbil Işın, dünya genelinde 200 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan korona virüsü çizdiği romanla anlattı. Işın, tamamlamak üzere olduğu “Korona virüs” adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor.
"15 Temmuz" ve "15 Temmuz 2" çizgi romanlarını da çizen Erbil Işın (60), korona virüs nedeniyle evde kaldığı 1 ayda 32 sayfalık çizgi romanın 30 sayfasını hazırladı.
1 hafta içerisinde çizgi romanı tamamlayacağını belirten Işın, evde kaldığı dönemde tarihe belge bırakmak amacıyla romanı çizmeye başladığını anlatarak, “Korona virüs, Türkiye’de görüldükten sonra sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Bende o sırada evde sıkıldım ve bir çizgi roman yapayım, tarihe kalsın diye düşündüm. Her akşam doktorlar çıkıyor dünyadan haberler veriyordu bende kendimi bir nevi doktor gibi görmeye başlayıp oradan esinlendim” dedi.
Çizgi romanın içerisindeki bütün içeriklerin gerçek olduğunu vurgulayan Erbil Işın, “32 sayfa olarak hazırlayacağım çünkü çok uzun olursa okuyucu sıkılabilir. Çin’den başlayıp nasıl türediğini anlattım. Türkiye’nin yurt dışına yardım gönderdiği ülkelere değindim. Çizgi romandan bir şey kazanmak için yapmadım. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir katkım olsun istedim. Eğer bir sponsor çıkarsa kitabı 7’den 70’e herkese bedava dağıtsınlar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Korona virüs" çizgi roman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA