Kısıtlama günlerine denk gelen semt pazarları 29-30 Nisan’da kurulacak

Adana’da 1-2-3 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bu tarihlerde kurulması gereken semt pazarlarının 29-30 Nisan günleri kurulacak.Korona virüsten korunmak ve yayılımını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirleri içeren genelge doğrultusunda valilik koordinesinde oluşturulan ekipler tarafından pazar yerlerine yönelik denetlemeler sürdürülüyor.1-2-3 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bu tarihlerde kurulması gereken semt pazarları kapalı olacağından söz konusu pazarlar 29-30 Nisan’da kurulacak ve vatandaşlara bu tarihlerde hizmet verecek.Yapılan çalışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş; salgınla mücadeleyi ilk günden itibaren il genelindeki tüm kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüklerini ifade ederek, “Virüsün yayılmasının hızlı olacağını düşündüğümüzden öncelikle kalabalık ortamlar olan pazar yerleriyle ilgili birçok önlem aldık ve ivedilikle uygulanması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu çalışmayı gerçekleştirirken tek amacımız; vatandaşlarımızın salgından korunması ve sosyal mesafelerini koruyarak alışverişlerini sürdürmeleriydi. Bu amacımıza büyük oranda ulaştık” dedi.