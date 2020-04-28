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Mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti

Korona virüsle mücadele döneminde genelinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti veriliyor.Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen sağlık hizmetleri kapsamında; mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır yerleşim bölgelerini ziyaret ederek burada ikamet eden tarım işçilerinin genel sağlık taramasını yapan, aşı vakti gelen gebelerin ve bebeklerin aşılarını yapan sağlık görevlileri, işçileri korona virüsten korunmaları için almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.Vali Demirtaş yapılan çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Salgından korunmak ve ilimizdeki etkilerini azaltmak amacıyla ilimiz

Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:15 ABONE OL
Mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti
Korona virüsle mücadele döneminde Adana genelinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti veriliyor.
Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen sağlık hizmetleri kapsamında; mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır yerleşim bölgelerini ziyaret ederek burada ikamet eden tarım işçilerinin genel sağlık taramasını yapan, aşı vakti gelen gebelerin ve bebeklerin aşılarını yapan sağlık görevlileri, işçileri korona virüsten korunmaları için almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.
Vali Demirtaş yapılan çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Salgından korunmak ve ilimizdeki etkilerini azaltmak amacıyla ilimiz genelinde birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Mevsimlik tarım işçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz gezici sağlık taraması da bunlardan biri. Bu çalışmayla çadır bölgelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerimize yönelik gezici sağlık hizmeti vererek işçilerimizin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını kolaylaştırıyoruz” dedi.
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Mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti
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