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Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi

’nın Kozan ilçesinde sabaha karşı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, sürücüler şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.Kaza, Kozan ilçesi çevre yolu kavşağında sabah karşı 4.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil, F.Ş. idaresindeki 46 D 5896 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada Y.G. hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Araçlarda maddi hasar oluşan kazada her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Trafik

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:15 ABONE OL
Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi
Adana’nın Kozan ilçesinde sabaha karşı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, sürücüler şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.
Kaza, Kozan ilçesi çevre yolu kavşağında sabah karşı 4.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil, F.Ş. idaresindeki 46 D 5896 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada Y.G. hakimiyetindeki 01 AAG 259 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Araçlarda maddi hasar oluşan kazada her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı.
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Kavşakta iki araç çarpıştı, biri takla atarak durabildi
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