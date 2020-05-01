Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adana Haberleri Adana’da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı

’da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı

’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 1 ile 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adana’da sokaklar boşaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerine gitti. Kısıtlama sonrasında ana arter ve caddelerin boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını megafonla duyurdu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:45 ABONE OL
Adana’da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 1 ile 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adana’da sokaklar boşaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerine gitti. Kısıtlama sonrasında ana arter ve caddelerin boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını megafonla duyurdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA