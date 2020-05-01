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’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:15 ABONE OL
Adana’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi
Adana’da piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında kaçak içki imal ettiği ileri sürülen İ.S. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Adana’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi
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