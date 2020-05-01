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Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye un dağıttı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, zabıta ekipleri ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek 300 aileye 1.5 ton un dağıttı.Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç sahibi aile sayısı giderek artıyor. Ceyhan Belediyesi de belediye imkanları dahilinde ihtiyaç sahiplerin yoğun olarak yaşadığı mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde ayni ihtiyaç yardımı yapmaya devam ediyor.İlçede yaşanan sağanak yağmura rağmen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem vatandaşların evlerini ziyaret ederek yardımları kendi elleriyle vatandaşlara

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 19:30 ABONE OL
Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye un dağıttı
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, zabıta ekipleri ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek 300 aileye 1.5 ton un dağıttı.
Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç sahibi aile sayısı giderek artıyor. Ceyhan Belediyesi de belediye imkanları dahilinde ihtiyaç sahiplerin yoğun olarak yaşadığı mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde ayni ihtiyaç yardımı yapmaya devam ediyor.
İlçede yaşanan sağanak yağmura rağmen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem vatandaşların evlerini ziyaret ederek yardımları kendi elleriyle vatandaşlara ulaştırıyor.

"Vatandaşımızın yanında olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz"
Göreve geldiği günden bu yana belediye ekiplerinin çalışmalarına bizzat iştirak eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Ramazan ayının gelmesi ile de evlerde ekmek üretimi arttı. Özellikle kadınlarımız kendi ekmeklerini evlerinde kendileri yapmak zorunda kaldılar. Fırınlarımız çalışıyor ancak biz de dar gelirli ailelerimize imkanlarımız dahilinde destek olmak istedik. Şimdilik Esentepe Mahallemizde 300 ailemize 1.5 ton unu ulaştırdık. Daha önce de erzak kolisi yardımlarımızı ilçemizin bir çok mahallesinde vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Her şartta ve her koşulda vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye un dağıttı
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