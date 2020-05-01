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Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:45 ABONE OL
Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı
Adana’da doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın’ın tedavisine başlanıldı.
Dünyada ortalama dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın, dün İhlas Haber Ajansı tarafından, “Makatı kapalı doğan 2,5 yaşındaki Deniz, yaşam mücadelesi veriyor” başlığı ile yapılan haberle gündeme geldi. Haberin yayınlanmasının ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü küçük kıza ve ailesine ulaştı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra minik Deniz’in tedavisi vakit kaybedilmeden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
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Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı
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