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Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü

Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:00 ABONE OL
Adana’da iftar sonrası güvercinlerini beslerken evinin damından komşusunun damına kaçan güvercini yakalamak isteyen adam dengesini yitirip dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75044 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, güvercin besleyip satışını yapan Faruk Kara (48), iftardan sonra evinin damına çıkıp güvercinlerine yem verdi. Bu sırada güvercinlerinden birisi komşusunun damına uçtu. Komşusunun evine giden adam, dama çıkıp güvercini yakalamak isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan düştü. Komşularının sesi duyup ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kara’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Faruk Kara’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kara’nın eşinin 6 ay önce rahatsızlığı nedeniyle sağ bacağının kesildiği bu nedenle evden çıkamadığı öğrenildi. Ölen adamın 10 yaşındaki oğlu İsmet’i de polisler biran olsun yanlarından ayırmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü
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