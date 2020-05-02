Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adana Haberleri Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı

’da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.Kentte uçurtma uçurtmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar bu yasağı dinlemiyor. Seyhan İlçesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’nde bir güvercin ağaçtaki uçurtma ipine takıldı. O sırada bölgede uygulama yapan polisler, güvercinin çırpınmasını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle çıkarak ipi kesip güvercini kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen güvercin

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 15:30 ABONE OL
Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı
Adana’da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Kentte uçurtma uçurtmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar bu yasağı dinlemiyor. Seyhan İlçesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’nde bir güvercin ağaçtaki uçurtma ipine takıldı. O sırada bölgede uygulama yapan polisler, güvercinin çırpınmasını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle çıkarak ipi kesip güvercini kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen güvercin daha sonra uçarak uzaklaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA