Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adana Haberleri Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

’nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açlığa terk edilmeyen sokak köpekleri, kendilerini beslemeye gelen hayvanseverlere patilerini uzatarak sevgilerini gösteriyor.Hayvanseverler, bu hafta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Hayvanseverler sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin aç kalmaması için mama bıraktı. Hayvanseverlerin besledikleri köpekler onların gelişine koşarak karşılık verirken, mamaları gören köpekler hayvansevere patilerini uzattı, kucaklarına zıplayarak sevgilerini gösterdiler.Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, “Bugün yine sokaklardayız. Sokağa

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 15:15 ABONE OL
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür
Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açlığa terk edilmeyen sokak köpekleri, kendilerini beslemeye gelen hayvanseverlere patilerini uzatarak sevgilerini gösteriyor.
Hayvanseverler, bu hafta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Hayvanseverler sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin aç kalmaması için mama bıraktı. Hayvanseverlerin besledikleri köpekler onların gelişine koşarak karşılık verirken, mamaları gören köpekler hayvansevere patilerini uzattı, kucaklarına zıplayarak sevgilerini gösterdiler.
Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, “Bugün yine sokaklardayız. Sokağa çıkma yasağından etkilenen en çok canlılar sokak hayvanları. Dağ bayır onlara yetişmeye çalışıyoruz. Yağmura rağmen sahadayız. Onların karnı doysun biz razıyız. Bu süreçte doğa kendini yeniliyor. Hayatlarında sokak hayvanları yaşamları boyunca huzuru tattılar. İtilip, kakılmıyorlar. Tek kötü yanı açlık oldu. Onda da biz elimizden geldiği kadar arkalarındayız” dedi.
Köpeklerin yaşadığı tespit edilen alanlara kedi ve köpek mamaları bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA