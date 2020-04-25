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’da miras kavgası: 3 yaralı

’ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda G.B., A.B. ve S.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 21:30 ABONE OL
Adıyaman’da miras kavgası: 3 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda G.B., A.B. ve S.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Adıyaman’da miras kavgası: 3 yaralı
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