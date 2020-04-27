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’da maske dağıtımı sürüyor

Korona virüs tedbirlerini arttırarak sürdüren Belediyesi, çeşitli meslek gruplarına maske dağıtmaya devam ediyor.Son olarak şehir içi taşımacılığı yapan kooperatiflere, marangozlar sitesi esnafı ile buğdaycılar pazarı esnafına maske dağıtan Adıyaman Belediyesinde görevli ekipler, maske dağıttıkları işyerlerinde sosyal mesafe kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri alan esnaflar ise maskeleri kendilerine ulaştıran yetkililere ve görevlilere teşekkür etti

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:15 ABONE OL
Adıyaman’da maske dağıtımı sürüyor
Korona virüs tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, çeşitli meslek gruplarına maske dağıtmaya devam ediyor.
Son olarak şehir içi taşımacılığı yapan kooperatiflere, marangozlar sitesi esnafı ile buğdaycılar pazarı esnafına maske dağıtan Adıyaman Belediyesinde görevli ekipler, maske dağıttıkları işyerlerinde sosyal mesafe kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.
Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri alan esnaflar ise maskeleri kendilerine ulaştıran yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.
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Adıyaman’da maske dağıtımı sürüyor
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