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Dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

’ın Gölbaşı ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan Köyü dağında ışkın ve kamalak bitkisi toplamaya giden Abuzer Dilli, Bilal Dilli ve Ali Karadağlı uçurum kenarından aşağıya inmek istedikleri sırada Abuzer Dilli dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aşağı düşerek ayağını kırdı. Arkadaşları tarafından yapılan kurtarma çabaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:30 ABONE OL
Dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan Köyü dağında ışkın ve kamalak bitkisi toplamaya giden Abuzer Dilli, Bilal Dilli ve Ali Karadağlı uçurum kenarından aşağıya inmek istedikleri sırada Abuzer Dilli dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aşağı düşerek ayağını kırdı. Arkadaşları tarafından yapılan kurtarma çabaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Yaralı Abuzer Dilli itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan Dilli, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor
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Dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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