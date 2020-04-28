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Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske bağışı

’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında bir işletme Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske hibesi yapıldı.İşletme, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara siperlik maske bağışında bulundu. Firma yetkilileri hastane yetkililerine 500 adet siperlik maskeyi teslim etti.Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, duyarlılığından dolayı işletme yetkililerine teşekkür ederek, “Covid-19 virüsü ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımıza destek veren ilçemizdeki firmamıza bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:15 ABONE OL
Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske bağışı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında bir işletme Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske hibesi yapıldı.
İşletme, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara siperlik maske bağışında bulundu. Firma yetkilileri hastane yetkililerine 500 adet siperlik maskeyi teslim etti.
Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, duyarlılığından dolayı işletme yetkililerine teşekkür ederek, “Covid-19 virüsü ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımıza destek veren ilçemizdeki firmamıza bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske bağışı
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