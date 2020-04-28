Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adıyaman Haberleri Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret

’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:45 ABONE OL
Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret
Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA