Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.