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Abdulmecid Geylani hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:00 ABONE OL
Abdulmecid Geylani hayatını kaybetti
Adıyaman’ın önde gelen kanaat önderlerinden, Kadiri Tarikatının önderi Abdulmecid Geylan (76) hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı olan ve acilen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulmecid Geylani’nin kalp damarının patladığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıyaman’da önemli kanaat önderlerinden birisi olan ve Kadiri Tarikatının önde gelen ismi Abdulmecid Geylani, hastane morgundan alınarak, Belediye Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.
Abdulmecid Geylani’nin defnedilmesinin ardından sevenleri mezarına karanfil bıraktı.
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Abdulmecid Geylani hayatını kaybetti
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