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Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:00 ABONE OL
Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı
Adıyaman’da boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi kayınbiraderi tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasındaki eşi H.U. ile konuşmak için Yavuz Selim Mahallesi’nde buluşan B.U., eşiyle konuştuğu esnada kayınbiraderi A.S’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan B.U. yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri B.U’nun kanayan bölgesine sağlık ekipleri gelene kadar tampon yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.U. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.U’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken eniştesini bıçaklayan A.S. ile boşanma aşamasındaki H.U. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı
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