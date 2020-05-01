Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adıyaman Haberleri 5 kişilik aile karantinaya alındı

5 kişilik aile karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:00 ABONE OL
5 kişilik aile karantinaya alındı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede korona virüs kaptığı belirtilen hasta ve ailesi karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide ağrısı nedeniyle tedavi gören Kadir A. hastanede yapılan tedavinin ardından Gölbaşı ilçesinde kalan ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesiyle beraber kalan Kadir A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hastanın Gölbaşı ilçesinde kalan ailesi de karantina altına alınarak kendilerinden numuneler alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
5 kişilik aile karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA