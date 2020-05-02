Kaza yerine kimse yaklaşamadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaza yapan kamyonun yanına kimse yaklaşamadı. Kamyonda yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.Kaza, gece geç saatte Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. Adana istikametinden Bingöl’e giden Sezgin Doğan yönetimindeki 44 EJ 206 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 300 metre kadar sürüklenen kamyon bariyerlere çarparak durabildi.Kazada kamyonda bulunan arı kovanlarının sahibi Ramazan Bucuka ve oğlu Hamza Bucuka yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Ramazan Bucuka’nın sağlık durumu ciddi olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kazada kamyonda bulunan 250 arılı kovan yola saçıldı. Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı. Binlerce arının serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı. Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden getirtildi. Polis ekipleri özel kıyafetlerden giyerek kaza yerinin önlemini aldı. Kaza yerine ilk gelen sağlık ekiplerinin de yaralıları almakta zorlandığı öğrenildi.Kaza sonrası bölgede bulunan köylü vatandaşlarda paniğe neden olan arılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bingöl Arıcılar Birliği’nden 4 araç ile gelen arıcılar tarafından arı kovanlarını ve petekler toplandı. Sağlam olan kovanlar başka araçlar ile Bingöl’e götürüldü. Kaza yapan kamyon ise belediye ekipleri tarafından tazyikli su ile temizlendikten sonra kurtarıcı tarafından kaza yerinden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.