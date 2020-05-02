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Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:15 ABONE OL
Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular
Adıyaman’da kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, kendi köyündeki 106 aileye gıda yardımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığına Salih Yıldırım seçildi. Dernek ilk icraatını da Ramazan ayında yaptı. Dernek Başkanı Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıttı.
Salih Yıldırım, ilk olarak köylerinde 106 adet Ramazan kolisi dağıttıklarını ancak dağıtımlarının Adıyaman merkez ve köylerde devam edeceğini, derneğin bu faaliyetine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
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Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular
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