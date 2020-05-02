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Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:45 ABONE OL
Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı
Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde tarım aletlerini çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Büyükkavaklı köyünde ikamet eden T.T. isimli şahsın tel çitle çevrili bahçe kapısı kırılarak bahçede bulunan tarım aleti çalındı. Hırsızlık olayı jandarma ekiplerine bildirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde tarım aletlerini A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların çaldığı ve Kahta ilçesinde I.A. isimli şahsa sattıkları tespit edildi.
Yapılan operasyonda A.A., G.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanarak adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Ele geçirilen tarım aletleri T.T. isimli şahsa teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı
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