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Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

’da, hayırsever bir iş adamı, gittiği bakkallardan veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu kapattı.Adıyaman’da, örnek bir davranışa imza atan ve isminin paylaşılmasını istemeyerek isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever bir iş adamı, Adıyaman’da maddi durumu zayıf olan vatandaşların daha çok yaşadığı Varlık Mahallesine giderek burada bulunan 3 bakkaldan veresiye defterlerini satın aldı. Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay ile birlikte bakkal bakkal dolaşan gizli hayırsever, aldıkları veresiye defterlerini de yırtmayı ihmal etmedi. Mahallede bulunan bütün vatandaşların

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 14:45 ABONE OL
Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı
Adıyaman’da, hayırsever bir iş adamı, gittiği bakkallardan veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu kapattı.
Adıyaman’da, örnek bir davranışa imza atan ve isminin paylaşılmasını istemeyerek isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever bir iş adamı, Adıyaman’da maddi durumu zayıf olan vatandaşların daha çok yaşadığı Varlık Mahallesine giderek burada bulunan 3 bakkaldan veresiye defterlerini satın aldı. Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay ile birlikte bakkal bakkal dolaşan gizli hayırsever, aldıkları veresiye defterlerini de yırtmayı ihmal etmedi. Mahallede bulunan bütün vatandaşların borçlarını gizlice ödeyen hayırsever, birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi.
Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay, isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever iş adamına yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.
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Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı
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