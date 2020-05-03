Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Adıyaman Haberleri Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ’da görüntülendi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:15 ABONE OL
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman’da görüntülendi.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında doğa fotoğrafları çeken bir grup fotoğrafçı, kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Doğa fotoğrafçıları, ellerindeki makinalarla çizgili sırtlanı görüntüledi. Oldukça güzel bir gün geçirdiklerini belirten doğa fotoğrafçıları, sırtlan ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sırtlanların o bölgede bulunan mağaralarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA