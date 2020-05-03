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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:00 ABONE OL
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HR 759 plakalı motosiklet ile Nedim İ., idaresindeki 02 HD 693 plakalı otomobil, 1. Çevre yolu ile eski Zey Caddesinin kesiştiği Kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Muhammed A., ile Ferit K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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