Milletvekili Aydın: Zafer Bayramımız kutlu olsun

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinde yaşadığımız topraklar ecdadımızın tarihte yazdığı destanların neticesinde vatan olmuştur. Anadolu'da 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun zaferiyle başlayan yolculuğumuz bugüne kadar birçok badireden geçmiş ve hamdolsun milletimiz; azmi, inancı ve cesaretiyle bu badirelerden daha da güçlenerek çıkmıştır. Kuşkusuz bu badirelerden birisi de katıldığımız 1. Dünya Savaşı'ydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vatanımıza göz diken ve parçalamaya çalışan işgalci güçlere karşı Anadolu'da bir İstiklal Mücadelesi başlatılmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla istiklal yolunda atılan ilk adım, yine bir Ağustos günü Sakarya Meydan muharebesi zaferiyle devam etmiş, vatan savunmasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Komutasındaki Ordumuzun 26 Ağustos 1922 tarihindeki Büyük Taarruz'u ise 30 Ağustos 1922'de şanlı bir zaferle taçlanmıştı. Bu büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum."