Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Afyonkarahisar Haberleri Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı

Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı

’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan ve pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Çobankaya köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Çobankaya istikametine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Şimşek (32) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Çobankaya köyü rampasına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devreldi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Şimşek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma

Giriş Tarihi: 25.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:45 ABONE OL
Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan ve pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Çobankaya köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Çobankaya istikametine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Şimşek (32) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Çobankaya köyü rampasına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devreldi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Şimşek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Hüseyin Şimşek’i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA