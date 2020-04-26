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Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

’ın Sandıklı ilçesinde otizmli 12 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.Olay, bugün ilçeye bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Ali ve Hatice Karakaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan otizmli 12 yaşındaki Kevser Karakaya, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başını sert zemine vurması sonucunda ağır yaralanan çocuk, Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kevser Karakaya’nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konurken, savcılığın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 18:45 ABONE OL
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otizmli 12 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçeye bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Ali ve Hatice Karakaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan otizmli 12 yaşındaki Kevser Karakaya, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başını sert zemine vurması sonucunda ağır yaralanan çocuk, Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kevser Karakaya’nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konurken, savcılığın olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
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Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
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