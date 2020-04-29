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Emirdağ’da her haneye hijyen paketi

’ın Emirdağ Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırıyor.Halkın maske ihtiyacına anında cevap veren Emirdağ Belediyesi, sıcak yemek yardımlarının yanı sıra Emirdağ’da kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen maskeleri köylere ulaştırıyor.Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İlçemizde hiçbir mahalle ve ev ayrımı yapılmadan ekiplerimizin planlı bir şekilde sokak sokak, hane hane dolaşması ile toplamda 8 bin haneye içerisinde eldiven, maske, çamaşır suyu, sabun, ıslak mendil ve peçeteden

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:45 ABONE OL
Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırıyor.
Halkın maske ihtiyacına anında cevap veren Emirdağ Belediyesi, sıcak yemek yardımlarının yanı sıra Emirdağ’da kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen maskeleri köylere ulaştırıyor.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde hiçbir mahalle ve ev ayrımı yapılmadan ekiplerimizin planlı bir şekilde sokak sokak, hane hane dolaşması ile toplamda 8 bin haneye içerisinde eldiven, maske, çamaşır suyu, sabun, ıslak mendil ve peçeteden oluşan ayrıca Belediyemiz tarafında hazırlanan tedbir kurallarını içeren bilgilendirme broşürlerin dağıtımı gerçekleşmiştir. Ziyaretini gerçekleştirdiğimiz ancak evde bulamadığımız hemşerilerimize de belediyemiz internet sayfası üzerinden talep karşılığı dağıtımlarımız devam etmektedir. Ayrıca Emirdağ Kültür Evimizde her gün mesai saatleri içerisinde personellerimiz tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya devam edilmektedir" dedi.
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Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
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