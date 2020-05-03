Afyonkarahisar Belediyesi’nden ücretsiz sıcak yemek ikramı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından başta evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sağlık çalışanlarına ve emniyet ekiplerine ücretsiz sıcak yemek ikramında bulunuluyor.Afyonkarahisar’da Ramazan ayı dolayısıyla gelenek haline gelen iftar yemekleri bu yıl ‘Covid-19’ salgını nedeniyle uygulanamadı. Belediye görevlileri de sosyal tesislerde hazırladıkları yemekleri evinden çıkamayan vatandaşlara götürüyor. Günde 350 kişiye sıcak yemek pişirmek için belediye yemekhanesinde hummalı bir çalışma sergileniyor.Yemekler özenle hazırlanıyorAfyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu Ömer Söğüt, yaptığı açıklamada, günlük 350 kişilik sıcak yemek hazırladıklarını söyledi. Tüm hijyen kurallarına ve salgın tedbirlerine uyarak çalışma yaptıklarını ifade eden Söğüt şöyle devam etti;“Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz iftar çadırları geleneğimizden vatandaşlarımızı bu yıl faydalandıramıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in talimatları üzerine evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza, ihtiyaç sahiplerine, emniyet mensuplarına ve 112 çağrı merkezinde bulunan çalışma arkadaşlarımıza günlük yemek ikramında bulunuyoruz. Özenle hazırladığımız yemekler paketlenerek ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek.”