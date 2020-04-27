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KYK’da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi

’da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlara sürprizler yapmaya devam eden ekipler bu defa doğum günü olan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Abdurahman Arvasi Yurdunda misafir edilen Betül Keskin’in doğum günü olması nedeniyle ekipler pasta alıp Keskin’in kaldığı odaya giderek doğum gününü kutladı.Ekipleri elinde pastayla gören Keskin ekiplere teşekkür ederek pastayı aldı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:45 ABONE OL
KYK’da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi
Ağrı’da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlara sürprizler yapmaya devam eden ekipler bu defa doğum günü olan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Abdurahman Arvasi Yurdunda misafir edilen Betül Keskin’in doğum günü olması nedeniyle ekipler pasta alıp Keskin’in kaldığı odaya giderek doğum gününü kutladı.Ekipleri elinde pastayla gören Keskin ekiplere teşekkür ederek pastayı aldı.
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KYK’da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi
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