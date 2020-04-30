Cinsel istismar suçundan yattığı ceza evinde kendini astı

Ağrı’da sıva yapmak için gittiği evde, ailenin 6 yaşında kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.E. (52), ceza evinde kendini asarak intihar etti.Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana gelen olayda bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.’yi çağırdı. Evin tuvaletini kullanmak için aileden izin isteyip içeriye giren M.E., bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. O sırada M.E küçük kızın konuşmasını engellemek kızın düştüğünü söyledi. Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E.’den şikayetçi oldu.Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E, Taşlıçay ilçesine kaçtı. İki aile arasında husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E.’yi 25 Nisan günü polise teslim etti. Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.Doğubayazıt Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.E., tek başına kaldığı koğuşunda dün gece kendini asarak intihar etti. Ne ile astığı henüz öğrenilemeyen M.E.’yi bulan infaz koruma memurları, 112 Acil’i aradı. Ceza evine gelen sağlık ekipleri, M.E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.’nin cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.