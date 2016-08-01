Firari Prof. geçici FETÖ kriptosu çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında Akdeniz Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyon öncesi yıllık izne ayrılıp yurt dışına kaçan eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Geçici'nin gizli 'üniversite imamı' olduğu ortaya çıktı. Üniversitedeki FETÖ yapılanması ilk kez kaset skandalı ile gündeme gelmişti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen Cuma günü Akdeniz Üniversitesi'ne yaptığı şafak baskınından sonra 150 akademisyenin gözaltına alınmasından sonra bazı ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen ve idari personelin ifade işlemleri sürürken şüphelilerden yaklaşık 70'inin doktor olduğu öğrenildi.Akdeniz Üniversitesi'nin ihraç edilen Rektörü İsrafil Kurtcephe'yi tuzağa düşürerek uygunsuz görüntülerini çeken FETÖ'nün, o dönem Kurtcephe'yi tehdit ederek 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edilmişti. Kaset kaydının yapıldığı 2009 yılından sonra rektörün, Üniversite Genel Sekreterliği başta olmak üzere, İşletme Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Dekanlıklarını Paralel Yapı'ya teslim etmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.2013 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde açılan 280 kadronun tamamının FETÖ'ye verildiği tespit edilmiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Geçici tarafından verildiği iddia edilen kadronun, 40'ının profesörlük, 120'sinin doçentlik, 120'sinin de yardımcı doçentlik kadrosundan olduğu ortaya çıkmıştı. Halen firarda olan FETÖ'nün Antalya il İmamı Hasan Şen'in, üniversitedeki profesörlere talimat verdiği ve onun talimatıyla Hakan Çetin'in ilk önce Eğitim Fakültesi'ne öğretim görevlisi yapıldığı, ardından İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde Yrd. Doç. kadrosuna getirildiği belirlenmişti.FETÖ'nün kıskacına aldığı eski Rektör Kurtcephe'nin yaptıkları bununla da bitmemiş, 17-25 Aralık darbe soruşturmalarından sonra örgütle mücadele ettiği görüntüsü vermek için Prof. Dr. Ömer Geçici'yi görevden alarak olayları kamufle etmeye çalışmıştı. Ancak daha sonra Geçici, daha önemli bir birimde görevlendirilmişti. Son yapılan operasyonda gözaltına alınan akademisyenlerden özellikle yardımcı doçent kadrosunda olanların firarda olan FETÖ üyesi Ömer Geçici döneminde göreve başlamaları nedeniyle soruşturmanın bu yönde ağırlık kazandığı öğrenildi. Geçici'nin göreve başlattığı birçok akademisyenin hukuksuz bir şekilde yükselme sınavlarını kazandıkları ve blok bir şekilde 'Haşhaşi kadrolaşması'na gidildiği ileri sürülmüştü.Prof. Geçici döneminde en çok kadrolaşmanın yaşandığı ve en fazla gözaltının olduğu yer ise Tıp Fakültesi oldu. Yaklaşık 70 doktor arasında, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Tüzüner, Prof. Dr. Levent Altınel, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu, Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç, eski Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Remzi Yılmaz da yer alıyor. Yüz nakli ameliyatlarında yüz bağışlanan kişiye protez yapan Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Tozoğlu da gözaltındaki şüpheliler arasında bulunuyor.TEM ekiplerinin 300 polisin katılımıyla 29 Temmuz'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, bir süre önce istifaları istenen eski İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Karaöz, eski İletişim Fakütesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Arık ve eşi Yrd. Doç. Dr. Emel Arık, eski Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Sadettin Sarı, eski Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sümbül, eski Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mimar Türkkahraman da bulunuyor.Antalya'da 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda temizlik harekatı sürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yapılan operasyonlarda 570 kişinin gözaltına alındığı belirlendi. Akademisyen, hakim, savcı, polis, gazeteci, öğretmen, kaymakam ve vali yardımcılarının da aralarında olduğu 140 kişi darbe girişimi suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonların artarak devam edeceği vurgulandı.Polisin gözaltına aldığı 147 akademisyen ve idari personel arasında eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, eski Teknokent Müdürü Prof. Dr. Osman Karagüzel, eski Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi Müdürü Kenan Yüce, farklı fakültelerde görev yapan kardeşler Prof. Dr. Nurdan Akıner, Doç. Dr. İlknur Akıner ile Yrd. Doç. Dr. Muhammet Akıner'in de yer aldığı belirtildi. Eski Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erkan Çalışkan'ın da gözaltına alındığı operasyon kapsamında, Prof. Dr. Mahmut Akyol ile bir profesör daha yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı.