Denizli'de çam kese böceğine karşı mücadele

Çivril Orman Şefliği, Çivril Dinar karayolu üzerinde bulunan çam ağaçları ile Beydilli Mahallesinde ki ağaçlandırılmış bölgede yaygınlaşan Çam kese böceği ile biyolojik ve fiziksel mücadele başlattı.

Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, "Zirai alanlarda yapılan kimyasal ilaçlamalar, tabiattaki faydalı böceklerin azalmasıyla bozulan biyolojik denge sonucunda zararlı böceklerin çoğalmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda, orman sahalarımızda sıkça görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile dikkat çeken çam kese böceği, Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan ülkelerin yaygın bir zararlısıdır. Ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtılları, Nisan ayında toprağa inene kadar çam ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle beslenmektedir. Çam kese böceği, kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmaz. Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçlar, Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlar" denildi.

30 hektarlık alanda çalışmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "biyolojik mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl, Çam kese böceğinin yırtıcısı olan Calosoma larvaları bırakılmış olup, biyolojik mücadele çalışmaları zaman içinde etkisini gösterebilmektedir. Bunun yanında diğer bir biyolojik mücadele yöntemi olan, zararlının parazitlerinin çoğalmasına yardımcı olan tel kafes yöntemi de uygulanmakta. Ayrıca suni kuş yuvaları asılarak biyolojik mücadele yapılmakta."