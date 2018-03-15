Hatay'da öğrencilere milli değerleri 'gaziler' anlattı

Gazilerin sınıflarda hatıralarını öğrencilerle paylaştığı etkinlik, büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında konuşan Okul Müdürü Mustafa Duran, "Okulumuz Hatay'ın ilk ve tek Sosyal Bilimler Lisesi'dir. Canlı Tarih Projesi ile yakın tarihi ve yaşadığımız coğrafyayı yaşayan kahramanların dilinden dinleterek kavramlarını kolaylaştırıyoruz. Bugün toplandığımız gazilerle buluşma projemizle onlara yakın tarihin gerçek kahramanlarıyla buluşma imkânı hazırlıyoruz. Kısaca tarih şuuru edinmiş, ecdadına saygılı, tarihten ibret dersini almış bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

GENÇLER MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMALI

Gaziler adına emekli Astsubay Osman Şahin yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın tarihi süreç içerisinde geçirdiği evreleri ve Kıbrıs için yapılan mücadeleleri sıraladıktan sonra gençleri milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaya davet etti. Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Hasan Karataş ibe yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekâtı tarihin Türk milletine yüklediği masum ve mazlumdan yana olma sorumluluğunun yerine getirme örneklerinden biridir. Bu görevi dün biz yaptık yarın sizlere görev düştüğünde bunu hakkıyla yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur" dedi.

Program öğrencilerin gazilerle fotoğraf çekilmesiyle son buldu.