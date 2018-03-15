Mahalle Spor salonlarına yoğun ilgi

Muratpaşa Belediyesi tarafından okullarda oluşturulan spor salonlarının sayısı 5'e ulaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla Dilşad Refizade, Güzeloba İlköğretim Okulları, Ermenek ve Namık Kemal Ortaokulları ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde spor salonları inşaatları tamamlanarak hizmete açıldı.

Memurevleri Mahallesi'nde, Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde yer alan spor salonu sayesinde mahallenin bakkalı manavı, emeklisi çalışanı, kapıcısı mesai bittikten, dükkanlar kapatıldıktan sonra buluşup voleybol oynuyor. Oldukça iddialı geçen maçlarda Mahalle Muhtarı Muhammet Bıcıoğlu da forma giyiyor.



FİNLANDİYA TAKIMLARI GİBİ

Muhtar Bıcıoğlu, yaşları 30'dan 65'e kadar çıkan mahallelinin ilk kez bir salonda voleybol oynadığını söyledi. Kendilerine bu imkanı veren Başkan Ümit Uysal'a teşekkür eden Bıcıoğlu, "Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı bazı maçlarda duyuyoruz ya, 'Takımın kalecisi şehrin kabası, marangozu forveti' diye Kendimizi öyle hissediyoruz" diye konuştu.

Salonda mahallenin voleybol maçının ardından sahaya gençler çıkıyor. Gençler arasında yaptığı kıran kıran bir futbol maçı oynanırken maçın hakemliğini de Muhtar Bıcıoğlu yapıyor.