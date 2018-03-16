ANİF umut kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Valiliği himayesinde 2013 yılından bu yana düzenlenen ANİF, turizm sezonu öncesi iş arayanlar ile sektör temsilcilerini Cam Piramit Fuar Alanında bir araya getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin stant kurduğu fuarda katılımcılar, birçok sektörden işletmenin temsilcileriyle birebir iletişim kurdu. Fuarda, birçok kişinin stantlarda iş başvurusu yaptığı görüldü. Katılımcıların daha çok otel stantlarına başvuru yaptıklarını gözlemlendi. ANİF'i Pazar gününe kadar 20 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.