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Antalya'da çaldığı otomobilin yakıtı bitince bırakıp kaçtı

Antalya'da çaldığı otomobili yakıtı bitince kapıları açık bir şekilde terk edip kaçan hırsızlık zanlısı polis tarafından yakalandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 15:15
Antalya'da çaldığı otomobilin yakıtı bitince bırakıp kaçtı

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, İsmail B.'ye ait otomobil park halindeyken çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler çalışması sonucu çalınan otomobili yol kenarında kapıları açık ve düz kontak yapılmış şekilde buldu. Otomobilin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı T.E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan T.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da çaldığı otomobilin yakıtı bitince bırakıp kaçtı
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