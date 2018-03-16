Göztepe final maçı

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanya'da oynayacakları Göztepe maçının kendileri için final niteliği taşıdığını söyledi. En son oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribün coşkusundan dolayı taraftarlara teşekkür eden Bakkal, "Kazanmamızdaki en büyük etkenlerdendi. Takım atağa çıktığında, top rakipteyken oyuna inanılmaz girdiler. Kazanmamızda önemli katkı sağladılar, bundan sonraki tüm maçlarda aynı coşkuyu, aynı kalabalığı bekliyorum" dedi.Bakkal, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Özellikle bu hafta oynayacağımız Göztepe maçı, Alanyaspor'un şu ana kadar geldiği en önemli viraj maçlarından. Kaybetmememiz gereken ve kazandığımız zaman da bizi farklı yere götürecek bir müsabakaya çıkacağız. Göztepe final maçımız" diye konuştu.ALANYASPORLU futbolcular, 'Alanyaspor'um Okulumda' projesi kapsamında Şehit İlyas Güzel İlkokulu ve Güllü Özbağı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Emre Akbaba, Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Dyanfres Douglas, Lucas Villafanez ve Welinton Souza Silva proje kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Etkinliğe katılan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı ziyarette futbolcular gençlere imza dağıttı.