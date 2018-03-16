Manavgat’ta 3 Mahalledeki modern pazar yerleri tamamlandı

Manavgat Belediyesi, vatandaşların isteği üzerine, kentin büyük mahallelerinden olan Taşağıl, Sarılar ve Kızılot'a yaptırdığı kapalı Pazar yerlerinin inşaatlarını tamamladı. Projeleri ve çevre düzenlemeleriyle birlikte inşa edilen modern pazar yerleri, bölgelerin büyük bir ihtiyacını giderdi.

Pazar yerlerinin açılışının düzenlenecek olan toplu açılış töreniyle yapılacağı açıklandı. Taşağıl için 6 bin150 metrekare alan üzerinde yapılan modern pazarda bin 750 metrekare çelik konstrüksiyonlu asma germe membran kaplama malzeme kullanıldı. Pazar yerinde 26 araç kapasiteli bir park alanı, 125 metrekarelik çocuk oyun alanı ve yeni zabıta ofisleri de yer aldı. Kentin en önemli merkez mahallelerinden birisi olan Sarılar'daki pazar yeri ise 8 bin 760 metrekare alan üzerinde ve 2 bin 700 metrekare çelik konstrüksiyonlu asma germe membran kaplama olarak yapıldı. Meydan düzenlemesi de beraberinde yapılan pazarda 100 metrekare büyüklüğünde yeni zabıta ofisi, mescid ve tuvaletlerin bulunduğu idari bina da bulunuyor.

Kızılot için Manavgat Belediyesi'nce planlanan pazar yeri ise 6 bin 45 metrekare alan üzerinde inşa edildi. 2 bin 700 metrekare çelik konstrüksiyonlu asma germe membran kaplama olarak inşa edilen pazarın yapılması bölge halkını sevindirdi. Sarılar Mahallesi Modern Pazarda satış yapacak pazarcı esnafların yerleri ise, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce yapılan kura çekimiyle belirlendi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni pazar yerlerinin Manavgat halkına ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.