Muratpaşa personeli işaret dili öğreniyor

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Antalya İşitme Engelliler Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla Ocak ayında İşitme Engelliler Çalıştayı'nı topladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Federasyon Başkanı Ercüment Tanrıverdi'nin katıldığı çalıştayın sonuç bildirgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 'işaret dili' öğrenmesi de yer aldı.

Bu doğrultuda harekete geçen Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa görevlileri başta olmak üzere Spor İşleri Müdürlüğü gibi ilçe sakinleriyle birebir iletişim içinde olan personeline yönelik eğitimlere başladı. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirilen eğitimlere, 5 grup halinde 96 personel katılıyor. İki kademe halinde gerçekleşecek eğitimler yaklaşık 7 ay devam edecek. Programda 2'nci kademeyi tamamlayan, aynı zamanda işaret dili eğitmeni olabilecek.