Osmaniye'de minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dedekorkut İlkokulunda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere yönelik yapılan etkinlik, "Polis ne iş yapar" isimli kısa film izlettirilmesi ile başladı. Ardından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Ebru Durukan, genel trafik kuralları, polis ve insan hayatındaki önemi konularında paylaşımlarda bulundu. Miniklerin, sunumu meraklı gözlerle dinledikleri dikkatlerden kaçmadı. Program sonunda öğrencilere Türk Bayrağı baskılı balon ve trafik kurallarının görsel olarak anlatıldığı etiketlerden dağıtıldı.

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