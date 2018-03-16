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Osmaniye'de minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:58
Osmaniye'de minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dedekorkut İlkokulunda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere yönelik yapılan etkinlik, "Polis ne iş yapar" isimli kısa film izlettirilmesi ile başladı. Ardından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Ebru Durukan, genel trafik kuralları, polis ve insan hayatındaki önemi konularında paylaşımlarda bulundu. Miniklerin, sunumu meraklı gözlerle dinledikleri dikkatlerden kaçmadı. Program sonunda öğrencilere Türk Bayrağı baskılı balon ve trafik kurallarının görsel olarak anlatıldığı etiketlerden dağıtıldı.

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Osmaniye'de minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
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