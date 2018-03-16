Renklere dokunuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi bünyesinde ilk defa minyatür ve tezhip kursu açıldı. Eski Türk sanatlarından minyatür ve tezhip sanatının öğretildiği kursa 70 kişi katıldı. 1 yıl boyunca kursiyerlere minyatür ve tezhip sanatının incelikleri öğretilecek. 'Altınlamak' ya da 'altınla süslemek' anlamına gelen tezhip sanatında, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmaları, hat levha ve albümler, ferman, tuğra ve cilt kapakları süsleniyor. Minyatür sanatında ise ışık gölge ve perspektif olmadan canlı resim ve portre yapılıyor. Atölyede 17 yıldır sanat eğitimi verdiklerini anlatan kültür ve sanat atölyesi sorumlusu görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ, "İlkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, halktan insanlar, emeklilerle birlikte sanatın en güzel renklerine dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.