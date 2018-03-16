Tabelası var kendisi yok

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CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, 'Türkiye'ye örnek olacağı' iddiasıyla açılan 'Halk İrtibat Ofisi' kapalı kapılarıyla vatandaşın tepkisini çekiyor. Kök, Kasım 2016'da ofisi açarken iddialı konuşmuş ve ofislerin önce Antalya'ya ardından Türkiye geneline yayılacağını belirtmişti. Milletvekili Kök, cumartesi günleri saat 10.00-15.00 arasında da irtibat ofisinde halkla bir araya gelip dertlerini dinleyeceği sözünü yerine getirmeyince tepkiler arttı.Ofis açılışının üzerinden geçen 2 yılda Kök'ün Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki irtibat ofisine gelen vatandaşlar ise kilitli kapılarla karşılaşıyor. Vatandaşlar, 'CHP' yazılı zile uzun süre basmalarına rağmen hiç bir cevap alamıyor. Seçimin ardından Antalya'dan elini çeken CHP Milletvekili Devrim Kök, partisinin il örgüt çalışmalarında bile ortalıkta görünmüyor.Devrim Kök'ün TBMM karnesi de Antalya'daki varlığıyla paralel bir görüntü sergiliyor. Milletvekili Kök, 5 kanun teklifinin ilk imza sahibi olurken, bu 5 teklif de 2016 yılından. Kök'ün imzası bulunan kanun teklifi sayısı ise 52. Ancak bunların da sadece 6'sı 2017 yılının ilk iki aylık döneminden ve biri 2018 yılı Ocak ayından. Geriye kalan 25 teklif ise yine 2016 yılından.Devrim Kök'ün Antalya'da etkinliğini yitirmesinin yanı sıra, Genel Merkez nezdinde de gücünü kaybettiği ileri sürülüyor. Kök, milletvekili olduktan sonra hızlı bir yükselişe girmiş ve CHP Parti Meclisi'ne seçilip, CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün yardımcısı olarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilmişti. Son CHP Kurultayı ise Kök için tam bir hayal kırıklığı oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı başkanlık seçimini kaybeden Muharrem İnce'nin 'Umudun Grubu' listesinde yer alan Kök, PM'ye giremedi. Kök son olarak da Genel Merkezi eleştiren ve 'daha demokrat ve özgürlükçü bir tüzük' talebiyle Tüzük Kurultay'ı öncesi ortak bildiriye imza atan 48 milletvekili arasında yer aldı.CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ile yaşanan gelişmeleri değerlendiren parti üyeleri ilginç yorumda bulundu. Partililer, Milletvekili Kök'ün akıl hocasının Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın olduğunu ileri sürdü. Aynı partililer, "Akaydın'ın ne faydasını gördük ki bunun göreceğiz. Hoca ne ise talebesi de o oldu" diye yorumda bulundu.CHP Milletvekili Devrim Kök, il başkanlığı döneminde verilen reklamların parasını ödemeyince davalık olmuştu. Antalya'da reklam hizmetleri veren bir şirket, Kök'ün CHP İl Başkanlığı yaptığı 2013 yılının eylül, ekim ve kasım tarihlerinde, 'Öğretmenler Günü', 'Bayram kutlaması' gibi içerikleri bulunan 24 billboard yayınladıklarını ve bir gazetede de CHP reklamını yayınlattıklarını belirterek dava açmıştı. Fatura bedeli olan 57 bin 800 lirayı icra takibiyle isteyen şirketi yalanlayan Devrim Kök'ü Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 51 bin lira ödemeye mahkum etmişti.