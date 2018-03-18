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Kahreden kaza

Erken doğan 5 aylık bebeğine anne sütü götüren Salih Gencer, motosikleti ile kamyona çarptı. Talihsiz baba kızına süt götüremeden hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Kahreden kaza

Antalya'da bebeği kuvözde bakımda olan baba eşinden aldığı sütü hastaneye götürürken trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile olan eşi Emine Gencer'in diyabet hastası olması nedeniyle 5 ay önce sezeryanla doğumu gerçekleştirildi. Henüz adı bile konmayan ve hastanede bulunan kızına anne sütü yetiştirmeye çalışan Salih Gencer'in kullandığı 07 BRZ 20 plakalı motosiklet, S.K'nın kullandığı 07 EHH 79 plakalı kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gencer hayatını kaybetti.

İSİMSİZ KIZI YAŞIYOR
?Geride kalan eşi Emine Gencer ile kuvözdeki kızı ve 7 yaşındaki oğlu Ali Can'ın hayat hikayesi yürekleri sızlattı. Eşinin ölümü ile yıkılan Emine Gencer, "Bu acıya ben nasıl dayanacağım. Tek tesellim kızımın yaşaması olacak" dedi. Talihsiz adamın babası Hüseyin Gencer ise gözyaşlarına boğuldu. Kepez Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Salih Gencer, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Ambarcık Köyü'nde toprağa verildi.

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Kahreden kaza
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