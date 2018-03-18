Ritimle gelen mucize

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Antalya Şubesi bünyesinde kurulan Lokomotif Band Ritim Grubu, müziğin dokunduğu hayatların nasıl değiştiğini kanıtlıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri 32 yaşındaki Orhan Bacanak ve geçen yıl kaybettiği kardeşi Sultan Bacanak. 2010 yılında Lokomotif Band'a dahil olan kardeşler adeta yeniden doğdu. Doktorların 4 ay ömür biçtiği Sultan Bacanak'ın sağlığındaki düzelme şaşkınlık yarattı. Müzik tutkusu ile dolu dolu 6 yıl yaşayan genç kız 2016 yılı yazında hayatını kaybetti. Orhan Bacanak, kardeşinden aldığı mirası orkestrada sürdürürken her konserde bir şarkıyı kardeşine ithaf ediyor.

ANI DEFTERİ

Orhan Bacanak'ın kardeşi adına hazırladığı anı defteri de okuyanları duygulandırıyor. Grup arkadaşlarının Sultan için yazdığı notlar okuyanlara, 'sevgi engel dinlemez' dedirtiyor. İşte o özel defterden birkaç cümle: "Kalbimizde sen varsın. Biz müzik yapıyoruz. Müzik sesini duyuyor musun? Seni çok özlüyoruz. Toprağın içinde bizi duyuyor musun? Orada inşallah mutlusundur. Biz seni çok seviyoruz, hiç unutmayacağız."

4 AY ÖMÜR BİÇTİLER

Kendisi gibi kalbi delik olan kız kardeşi Sultan Bacanak'a doktorların en fazla 4 ay ömür biçtiğini söyleyen Orhan Bacanak, evden dışarı çıkmadan kapalı bir hayat yaşadıklarını belirtti. Evdeki zamanlarını müzikle geçirmeye başladıklarını anlatan abi Bacanak, "Ben evde tencerelerle ritim tutarken, Sultan da flüt çalarak eşlik ediyordu. Müziğe ilgimiz nedeniyle yolumuz ZİÇEV Lokomotif Band Ritim Grubu'nun kurucusu Feridun Mete ile kesişince hayatımız değişti" diye konuştu.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Lokomotif Band kurucusu müzisyen Feridun Mete, öğrencilerin hayatının müzikle değiştiğini söyledi. Aynı müzik grubunda yer almanın öğrenciler için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Mete, "Öğrencilerimiz müzikle sosyalleşiyor, hayata bağlanıyor. Sorumluluk almasını öğreniyorlar. Öğrencilerin değişimi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" dedi.