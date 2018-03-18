Tarıma güç verecek protokol

AKDENİZ Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) Antalya Şubesi arasında 'Müsiad Tarım Akademi' programına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Rektör Mustafa Ünal, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ramazan Kalken, rektör yardımcıları ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ile MÜSİAD yönetimi katıldı.

AKADEMİ KURULACAK

Protokol ile Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kariyer planlamasına katkı için eğitim programı oluşturulacak. Rektör Ünal, "Öğrencilerimizin sadece teorik olarak değil sektörün mutfağında hazırlanarak iş hayatına atıldığında kendini daha yetkin hissedeceği bir eğitim sistemi için çabalıyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Kalken ise 'Müsiad Tarım Akademi' protokolünün bundan sonra kapsamının daha da genişletilerek devam edeceğini dile getirdi.