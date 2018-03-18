Türkiye’nin tablosu

Antalya'da kaloriferci olarak girdiği Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda ressamlık yeteneğini konuşturarak anasınıfını rengarenk resimlerle donatan Fatih Çavuş'un son eseri duygulandırıyor. Çavuş, sadece kül isi kullanarak 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in resmini duvara çizdi. 2 metre 17 santimetre uzunluğundaki resim görenleri hayran bırakıyor.

KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK

"Biz de 15 Temmuz'da küllerimizden doğduk" düşüncesiyle Ömer Halis Demir'i resmetmenin aklına geldiğini belirten Çavuş, Okul Müdürü Hüseyin Akça'nın da desteklemesiyle resmi oluşturmaya başladığını söyledi. Üç günde tabloyu tamamladığını anlatan Çavuş, "Kalorifer kazanındaki külleri önce suyla bulamaç haline getirip güneşte kuruttum. Ortaya çıkan tozu fırça ile duvara uyguladım" dedi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Fatih Çavuş, ressam dayısı Remzi Taşkıran'dan öğrendiği ressamlık ile hizmetli olarak görev yaptığı okulu yaptığı resimlerle değiştiriyor.