Vali Günaydın’dan internet tavsiyeleri

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Akkent Mahallesi'ndeki Şehit Polis Tolgahan Önal Ortaokulu ile TOKİ Şehit Cengiz Gülcü İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul müdürlerinden bilgi alan Vali Günaydın öğretmenlerle de bir araya gelip, talep ve önerileri dinleyerek bir süre sohbet etti. Okullardaki sınıflara giren Vali Şehmus Günaydın, öğrencilere akıllı cep telefonu kullanımı ve güvenli internet ile ilgili de tavsiyelerde bulunarak, "Telefonla vakit geçirmek yerine zamanınızı derslerinize ayırın. İnterneti de aile gözetiminde kullanın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU