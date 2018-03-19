Alanya'da tefeci operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince mağdur kişilerden çek senet alarak, bankalara ait pos makinesi cihazı kullanarak yüksek faiz oranlarıyla haksız kazanç elde eden 16 şüpheli yakalandı. Aynı suçtan 5 şüphelinin de arandığı belirtildi.

16 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 24 adet çeşitli meblağlarda senet, 2 adet müştekiler adına düzenlenmiş çek, 3 adet müştekilerden alınmış tapu senedi, 2 adet pos cihazı, 2 adet müştekilere ait noter rehin sözleşmesi, 250 adet 9 milimetre çapında fişek, 52 adet 7.65 milimetre çapında fişek olmak üzere toplam 302 adet fişek ve çeşitli bankalara ait çok sayıda dekont ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

